Qui Under 17 – Domani semifinale scudetto contro il Genoa

Domani i rossoblù giocheranno per la finale scudetto

Aria di scudetto per l'Under 17 rossoblù: la squadra di di Luca Vigiani , domani alle 17 presso il “Centro Tecnico N. Galli” , accoglie il Genoa nella gara valida per la semifinale del campionato di categoria .

La vittoria contro il Benevento firmata da Anatriello e Raimondo hanno permesso al Bologna di rialzare la testa, in seguito all’inattesa sconfitta contro la Reggiana. Quello è stato l’unico stop durante la fase a gironi, conclusa a 17 punti grazie a cinque vittorie e due pareggi.

Finora sono ben undici i marcatori entrati nel listino dei marcatori dall’inizio del torneo, partendo dal capocannoniere Raimondo , in rete dieci volte; al secondo posto c'è Anatriello , a quota cinque; scendendo, in ordine decrescente, ci sono Mazia (4), Casadei e Corazza (3), fino ad arrivare a Karlsson , Maltoni , Montalbani , Motolese e Lombardi , tutti autori di un gol.

Chi si presenterà a Casteldebole, però, è un avversario di tutto rispetto, capace di ribaltare il quarto di finale contro il Milan da 1-3 a 4-3. Inoltre, i ragazzi di Abdoulay Konko , nel Girone 1 – in seguito alla prima, e unica, sconfitta contro la Virtus Entella – sono riusciti a conquistare 19 punti, eliminando, oltre ai biancocelesti, Juventus, Sampdoria e Torino.

In ottemperanza al Comunicato n. 134 pubblicato dalla FIGC, non sarà della partita Riccardo Stivanello, squalificato per somma di ammonizioni ricevute nell’uscita contro il Benevento.