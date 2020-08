Qui Toro, Longo lascia fuori Millico: “Comportamento grave”

Una battuta di troppo in allenamento, come riporta Torinogranata, per Millico ed Edera, un comportamento ritenuto grave dalla società e dal tecnico Longo. Nonostante le scuse, i due non sono stati convocati per l’ultima di campionato contro il Bologna.

Motivi disciplinari dunque per i due giovani ragazzi granata, l’esclusione è stata confermata dal tecnico in conferenza stampa: “Entrambi hanno avuto reazioni sbagliate, ma Millico ha avuto un atteggiamento più grave e che mi induce a lasciarlo di nuovo fuori”.

“