Qui Settore Giovanile, il programma del weekend

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato tutti gli appuntamenti del weekend del Settore Giovanile. Le squadre nazionali si sono viste annullare e/o modificare i fischi d’inizio delle rispettive gare. Quelle in casa saranno a porte chiuse.

Il lungo weekend rossoblù terminerà lunedì con la Primavera di Zauri che giocherà a Genova contro il Grifone.

L’Under 17 di Luca Vigiani non scenderà in campo contro il Parma, dato che la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Per i 2004 è il primo match che viene posticipato.

L’Under 16 di Denis Biavati, nella gara valida per la quarta giornata di campionato, affronterà la Lazio presso il Centro Sportivo “Prato Lauro Green Club” (Roma) domenica alle ore 15.30. I 2005 si presentano in terra capitolina con un punto conquistato in due turni, e dal match rinviato di settimana scorsa contro il Parma. Dall’altra parte, anche i biancocelesti si sono visti posticipare una partita – alla prima, con la Sampdoria – ma nelle due successive, con Juventus e Virtus Entella, hanno perso entrambe.

L’Under 15 di Francesco Morara, nella gara valida per la quarta giornata di campionato, sfiderà i pari età della Lazio presso il Centro Sportivo “Prato Lauro Green Club” (Roma) domenica alle ore 13. Anche i 2006, nel weekend scorso, si sono visti posticipare il match con il Parma, ma in classifica sono a tre punti; per i capitolini, invece, sarà l’esordio in campionato, dopo i tre rinvii delle settimane scorse.

L’Under 14 di Paolo Magnani, nella gara valida per la terza giornata di campionato, scende in campo con la Reggiana presso il Centro Sportivo “Cavina” domenica alle 10.30. I padroni di casa, dopo il turno di riposo e la vittoria con il Sassuolo, si presentano comunque avanti in classifica rispetto ai granata, reduci da una sconfitta e un pareggio.

L’Under 13 – squadra A – di Juan Solivellas, nella gara valida per la terza giornata di campionato, presso il Centro Sportivo “Pallavicini”, alle 15, proverà a portare a casa i tre punti contro i pari età della Reggiana, in seguito alle due precedenti vittorie; tra cui una con la squadra B di Leonardo Tigrini, fuori classifica, che contro il Piacenza si vedrà rinviare il match.