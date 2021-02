Sabato sera al Mapei Stadium, ore 20:45, si affronteranno Sassuolo e Bologna. Secondo quanto riportato da Alessio De Giuseppe in collegamento a Sportoday, c’è un recupero importante per i neroverdi che ritrovano Chiriches in difesa, ma resta assente Boga. Ecco la possibile formazione:

Sassuolo: (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari G, Chiriches, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.