Qui Sassuolo – Ecco gli assenti di domani

Giornata di vigilia in casa Sassuolo. Domani alle 20.45 andrà in scena infatti il derby tra i neroverdi e il Bologna, valido per la ventitreesima giornata. Nella squadra di De Zerbi non saranno della gara alcuni giocatori importanti.

Il tecnico ha infatti confermato quest’oggi in conferenza stampa l’assenza di Bourabia, Boga e Chiriches. Gli ultimi due sembravano vicini al recupero per la gara con i rossoblù, nonostante la loro assenza nelle ultime partite. L’attaccante ivoriano non sarà convocato, mentre il difensore ex Napoli potrebbe andare in panchina ma non è ancora al 100%. Per ammissione dello stesso De Zerbi, qualche speranza di recupero per il centrale rumeno c’è. Se non dovesse farcela, è pronto Marlon per affiancare Gian Marco Ferrari, di rientro dalla squalifica dopo aver saltato la trasferta di Crotone.