Qui Sassuolo – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Il Sassuolo, reduce dalla vittoria di Crotone, è tornato ad allenarsi questo pomeriggio per preparare la gara di sabato sera al Mapei Stadium contro il Bologna.

Hanno lavorato ancora a parte sia Chiriches che Boga, indisponibili già per la trasferta calabrese, e il loro utilizzo è in forte dubbio anche per la gara con i rossoblù. Le loro condizioni saranno valutate in settimana, ma è più probabile che De Zerbi si affidi ancora all’attacco che ha sconfitto il Crotone, con Berardi, Djuricic e Maxime Lopez (in ballotaggio con Traorè), a supporto dell’unica punta Caputo. Rientra dalla squalifica invece Ferrari al centro della difesa. Assente Bourabia, che tornerà disponibile per fine mese a causa di un infortunio alla coscia.