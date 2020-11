Qui Sampdoria, la probabile formazione di Ranieri

Due squalificati più un infortunato, la Samp si presenterà così domenica a Marassi contro il Bologna.

Fuori Augello e Tonelli per squalifica, più Balde per infortunio muscolare, mister Ranieri dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2 per affrontare il Bologna di Mihajlovic. Inizialmente per la panchina sarà invece disponibile l’ex Manolo Gabbiadini.

Davanti ad Audero spazio a Bereszynski e Yoshida, mentre Colley e Regini dovrebbero sostituire Tonelli e Augello, in mediana Silva e Thorsby, esterni Candreva a destra e Jankto a sinistra. In attacco la coppia Ramirez-Quagliarella.