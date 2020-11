Qui Sampdoria-Con le squalifiche di Tonelli e Augello come cambia la difesa

Nonostante il buon inizio in campionato, sabato non solo è arrivata la sconfitta contro il Cagliari, ma anche la perdita di due pedine importanti nel pacchetto arretrato costruito da Claudio Ranieri: Lorenzo Tonelli e Tommaso Augello.

Per quanto riguarda il centro della difesa dovrebbe giocare dal primo minuto Omar Colley. Il difensore gambiano alla fine è rimasto all’ombra della Lanterna ed è pronto a giocarsi le sue carte, come sempre ha fatto, con la maglia blucerchiata. L’occasione potrebbe presentarsi domenica prossima contro il Bologna per un ritorno in campionato che manca da ormai due mesi. Per quanto riguarda la corsia laterale, il tecnico romano potrebbe optare per schierare Vasco Regini sulla corsia di sinistra, oppure potrebbe spostare Bereszynski sulla fascia mancina, ruolo per altro ricoperto sia in Nazionale che proprio a Cagliari, con la possibilità di far giocare a destra Alex Ferrari, candidato anche per una maglia da titolare al centro della difesa al posto di Tonelli. Diverse possibilità al vaglio per Claudio Ranieri. La Sampdoria è pronta a cambiare.