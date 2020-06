Qui Samp, la probabile formazione di Ranieri

Senza Jankto squalificato e forse senza Quagliarella, la punta non dovrebbe rientrare, Claudio Ranieri domani sera dovrebbe schierare un classico 4-4-2 con due ex rossoblù in avanti.

In difesa dovrebbe rientrare Murru a sinistra al posto di Augello, poi la difesa sarà completata da Tonelli, Yoshida e forse Depaoli. In mediana spazio al tutto fare Thorsby con l’ex Ekdal in mezzo assieme a Vieira, a completare il quartetto Linetty. In attacco spazio presumibilmente a Ramirez e Gabbiadini.