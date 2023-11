Qui Roma – Smalling punta il Bologna

Il difensore della Roma è praticamente fuori da settembre per un non meglio precisato problema al tendine rotuleo. Secondo il Messaggero i tempi di recupero dovevano essere di circa 30 giorni, ma perdurano da ormai due mesi. Praticamente il doppio. Ad oggi il difensore potrebbe tentare di rientrare a dicembre, magari proprio in concomitanza con il match contro il Bologna fissato per il 17 dicembre.