Buone notizie in casa Roma per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso era uscito dolorante al minuto 82′ per un colpo ricevuto da Obiang in Roma-Sassuolo.

Come riportato da Sky Sport, dopo l’ultimo controllo a cui si è sottoposto Pellegrini sono escluse lesioni ai legamenti e si tratta solo di un trauma contusivo. Il centrocampista, a questo punto, potrebbe anche recuperare per la sfida di domenica contro il Bologna.