Qui Primavera – Zauri: “Mio lavoro positivo, anche se la classifica è brutta”

Le dichiarazioni di Zauri e Rabbi dopo la sconfitta con la Roma

"La Roma è una squadra fortissima - ha esordito Zauri - però di quattro gol che abbiamo preso, tre sono stati su calci piazzati e l’altro su una palla persa da un giocatore straordinario come Rabbi. Non possiamo parlare di atteggiamento sbagliato, ma se si concedono occasioni così alla Roma, te le concretizzano. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione straordinaria, peccato non avere segnato il terzo, sarebbe potuta nascere una situazione in cui potevamo ulteriormente giocarcela. Il lavoro svolto con il mio staff è positivo, abbiamo dedicato tutto il tempo che avevamo ai ragazzi, quindi dal punto di vista professionale è stato il 200%. Chiaro che la classifica è quella che è, non ci nascondiamo: meritavamo qualcosina in più, non molto, ma dovevamo pretendere maggiormente, non ultimo il pareggio con l’Ascoli in casa. Questo ci avrebbe consentito, probabilmente, di salvarci prima. Così non è stato, e con i se e con i ma non si va da nessuna parte".