Qui Primavera – Pareggio interno con l’Ascoli

Fallito un altro match point salvezza: rossoblù ancora più a rischio

Pareggio

La Primavera di Luciano Zauri pareggia 0-0 contro l’Ascoli, nella gara valida per la 28^ Giornata di Primavera 1 Tim. Il tecnico rossoblù ripropone lo stesso modulo di Torino, attuando alcune variazioni nell’undici iniziale: Prisco in porta; in difesa, da destra a sinistra, Arnofoli, Tosi, Khailoti e Annan; a centrocampo Maresca in regia, con Viviani e Farinelli ai lati; in attacco, Rocchi e Rabbi spalleggiano Vergani.