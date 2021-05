Qui Primavera – Oggi in campo contro l’Atalanta

Alle 15 i ragazzi di mister Zauri in campo a Bergamo

I bergamaschi non perdono dallo scorso 6 marzo, quando in casa del Genoa si arresero per 2-0. Da lì, la formazione di Massimo Brambilla ha trovato la vittoria con l’Ascoli, prima di quattro pari consecutivi contro Inter, Juventus, Milan e Roma. Nell’ultima giornata, infine, i nerazzurri hanno battuto il Torino fuori casa. All'andata finì 2-1 per la Dea, con i gol di Kobacki e Sidibe che ribaltarono il vantaggio iniziale firmato dal rossoblù Mattia Rocchi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.