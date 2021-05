Qui Primavera, oggi alle 17 arriva la Juventus

25° turno del campionato Primavera 1

Oggi alle 17 la Primavera di Luciano Zauri tornerà in campo per la 25^giornata del campionato Primavera 1 contro la Juventus di mister Andrea Bonatti . La partita si giocherà presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Non sarà presente per squalifica Dion Ruffo Luci, ma il Bologna avrà il compito di ricompattarsi e conquistare punti importanti in ottica salvezza senza considerare le assenze che riguardano anche lo staff tecnico. I rossoblù se la vedranno contro una squadra molto forte che in 24 giornate ha conquistato 44 punti e l'ultima sconfitta è datata 13 marzo, quando a Cagliari i bianconeri persero 3-0. All'andata la partita contro la Juve terminò 2-2 e i rossoblù si fecero rimontare dopo l'iniziale doppio vantaggio firmato da Rocchi e Pagliuca.