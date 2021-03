Qui Primavera – Maresca salva il Bologna nel finale, ad Ascoli finisce 2-2

La Primavera di Luciano Zauri questa mattina alle 11 è scesa in campo al Comunale di Sant’Egidio alla Vibrata per sfidare l’Ascoli nel 13° turno di campionato Primavera 1. Il Bologna, complice un rigore sbagliato nei primi minuti, non riesce a trovare i tre punti contro l’ultima in classifica e pareggia grazie a un gol nel finale. Ad Ascoli termina 2-2 e dopo tredici giornate i rossoblù sono a quota 17 punti.

Dopo 8 minuti di gioco il Bologna ha già una grande chance per passare in vantaggio con un rigore. Dal dischetto si presenta Vergani che però fallisce colpendo il palo. Entrambe le squadre provano a portarsi in vantaggio, ma a fine primo tempo è 0-0. Si rientra dagli spogliatoi e al 52′ altro rigore in favore degli ospiti che sta volta con Farinelli non sbagliano, è 0-1. L’Ascoli non molla, trova il pareggio al 75′ con Palazzino e il gol del vantaggio con Intinacelli al 78′. Poi l’episodio che cambia il match al minuto 85: espulsione per Intinacelli. Assedio finale rossoblù che in extremis, minuto 91, trovano il gol con Maresca. Al comunale finisce 2-2.

IL TABELLINO DI ASCOLI-BOLOGNA

Marcatori: 52′ rig. Farinelli (B), 75′ Palazzino (A), 78′ Intinacelli (A), 91′ Maresca (B)

Ascoli: Bolletta, Pulsoni, Gurini, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Colistra, Lisi, Olivieri, D’Agostino, Intinacelli. A disp.: Raffaelli, D’Ainzara, Suliani, Silvestri, Mangini, Luongo, Franzolini, Re, Marucci, Cudjoe, Palazzino. All.: Seccardini

Bologna: Molla (45′ Prisco), Tosi, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Viviani, Roma, Vergani, Di Dio (63′ Rabbi), Rocchi. A disp.: Motolese, R. Pietrelli, A. Pietrelli, Cudini, Cavina, Cossalter, Paananen, Sigurpalsson, Arnofoli, Maresca. All.: Zauri

Arbitro: Zucchetti sez. Foligno