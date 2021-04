Qui Primavera – Il Bologna torna alla vittoria: decide Rabbi

I rossoblù tornano al successo dopo 9 partite

La Primavera di Luciano Zauri oggi alle 14 è scesa in campo al Centro Sportivo Asseminello di Assemini, per sfidare il Cagliari nel recupero del 17° turno di campionato Primavera 1. Il Bologna dopo 9 partite è tornato a vincere grazie al gol di Rabbi che ha deciso il match. I rossoblù non vincevano dallo scorso 9 febbraio.

Si mette subito bene per i ragazzi di Zauri che al 7' si trovano in superiorità numerica con l'espulsione di Cusumano reo di aver fermato irregolarmente Rocchi da ultimo uomo. Il ritmo è molto alto ed entrambe le squadre cercano subito di verticalizzare per sbloccare il match. E' il Bologna ad attaccare con più insistenza e al minuto 41' Rabbi sblocca di testa su cross di Rocchi, è 0-1. Il primo tempo finisce con il Bologna meritatamente in vantaggio e il Cagliari che deve ringraziare D'Aniello che è stato protagonista con diverse parate. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Bologna attacca ma non riesce a chiudere la partita e nel finale abbassa il suo baricentro a difesa del vantaggio. Il Cagliari non trova il gol del pari e i rossoblù escono dal Centro Sportivo Asseminello con tre punti molto importanti che danno morale.