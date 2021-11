Qui Primavera, domani si cercano i primi punti in casa contro il Cagliari

Appuntamento importante per la Primavera

La squadra rossoblù viene dalla vittoria di Genova contro il grifone per zero a uno ma in casa fino a qui non ha conquistato nemmeno un punto in tre partite. Domani alle ore 11 al Centro Tecnico Niccolò Galli arriverà il Cagliari che è decimo in classifica con nove punti ma non vince dal 19 settembre. Il Bologna è invece nelle retrovie con il tredicesimo posto a 7 punti, pari merito con la terzultima che in questo momento è il Verona in zona playout.