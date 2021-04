Qui Primavera – Domani derby contro la Spal

Rossoblù impegnati per il 19° turno del campionato Primavera 1

Domani alle ore 15 la Primavera di Luciano Zauri tornerà finalmente in campo e lo farà presso lo Stadio Paolo Mazza nel derby contro la Spal per il 19° turno del campionato Primavera 1. La sfida sarà la giusta occasione per rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi e riprendere il ritmo partita dopo lo stop forzato che ha impedito ai rossoblù di scendere in campo nelle sfide contro Cagliari e Lazio.