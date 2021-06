Qui Primavera – Altra sconfitta: 2-0 in casa dell’Inter

Altra sconfitta per i rossoblù di Zauri: mercoledì con la Roma per evitare i playout

Perde ancora la Primavera di Zauri , che esce sconfitta per 2-0 dallo Stadio Breda: il Bologna rimane così al terz’ultimo posto, con la speranza di evitare i playout che è rimandata all’ultima giornata.

I rossoblù entrano in campo con la grinta giusta, ma i nerazzurri conquistano metri e dopo appena 14’ minuti riescono a passare in vantaggio con Satriano, bravo a puntare la linea difensiva avversaria e, arrivato al limite dell’area, scaricare in rete un sinistro molto potente. Dopo il gol del vantaggio, la reazione rossoblù è appena accennata, con l’unico pericolo dalle parti di Stankovic che avviene al 45’, grazie a una rovesciata di Rabbi di poco a lato.