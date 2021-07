Qui Pinzolo – Ultime prove in vista della Feralpi: prove di 4-1-4-1 e 4-3-3

Dall'inviato a Pinzolo, Manuel Minguzzi

Ultime prove tattiche sul campo Pineta di Pinzolo in vista dell'amichevole conclusiva di questo ritiro in programma domani pomeriggio contro la Feralpi Salò (prevista anche la diretta Facebook del club).

Prove in entrambe le fasi per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha provato diversi moduli. Il 4-1-4-1 con De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro e Dijks in difesa, Schouten perno, poi Vignato e Soriano a rifinire con Orso e Sansone a sostegno di Santander. Provata anche una bozza di 4-3-3 con Schouten perno e Soriano e Vignato mezze ali. Continua la richiesta dello staff tecnico di comunicare di più su tutte le fasi del gioco, offensiva, difensiva e di transizione, mentre Mihajlovic ha chiesto ripetutamente di attaccare il primo palo all'attaccante di turno. In fase difensiva il Bologna si abbassa con un 4-5-1 molto compatto, mentre in fase di pressing è Santander a dettare i tempi. Finale con partitella a tutto campo e prove di calci piazzati con Orsolini e Sansone a provare punizioni dai 20-25 metri.