Qui Pinzolo – Mattinata di esercitazioni e partitella. Assente Orsolini

dal nostro inviato

Gli uomini di Mihajlovic si sono regolarmente allenati a partire dalle 10 del mattino sul campo Pineta, in una seduta interamente sul rettangolo verde tra esercitazioni e partitella. Prima parte dedicata al pallone con anche Hickey per la prima volta al lavoro con i compagni, poi spazio alla partitella in cui lo scozzese è rientrato ai box, per lui ancora niente contrasti dopo le due operazioni alle spalle. Tra gli assenti c'era anche Orsolini. Il numero 7 ha lavorato a parte con massaggi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Mihajlovic ha provato la solita formazione titolare composta da De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro e Dijks in difesa, Schouten e Vignato in mezzo, Soriano tra le linee, Santander di punta supportato da Sansone e Cangiano al posto di Orsolini. Per la cronaca, gol di pregevole fattura di Sansone con finta, contro finta e destro secco. Nelle esercitazioni tattiche, fase di possesso palla e attacco della profondità, con Mihajlovic che ha chiesto ripetutamente di guardare avanti e cercare di attaccare la porta. Finale di seduta con la squadra divisa a metà: difensori centrali impegnati nei movimenti in inferiorità numerica, mentre gli attaccanti hanno provato le conclusioni a rete.