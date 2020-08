Qui Pinzolo, le immagini del primo allenamento

Primo assaggio al campo Pineta per il Bologna nel ritiro di Pinzolo. Mattinata di pallone per il Bologna, lavoro fisico nel pomeriggio in palestra per mettere su massa muscolare. La squadra rossoblù ha svolto oggi le prime sedute di allenamento in quel di Pinzolo, sede del ritiro.

‘Nel primo giorno di ritiro a Pinzolo i rossoblù hanno svolto un allenamento atletico e poi tecnico al mattino, e un lavoro in palestra al pomeriggio agli ordini dello staff tecnico. Mattia Bani prosegue a Bologna il suo programma differenziato in attesa di unirsi ai compagni in Trentino nei prossimi giorni’, si legge nel comunicato rossoblù.

I profili ufficiali social del Bologna hanno immortalato le prime immagini sul campo del centro sportivo Pineta.