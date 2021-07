Qui Pinzolo – Lavoro sulla difesa nella seduta mattutina

Mattinata di lavoro incentrata molto sulla difesa per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Seduta con riscaldamento tecnico sul campo secondario, poi varie esercitazioni tecnico-tattiche nel campo principale. In particolare, l'assistente sulla difesa Raimondi ha lavorato sui movimenti della linea da quattro, composta tra i titolari da De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro e Dijks, in base al movimento della palla, soprattutto nella zona ibrida di trequarti campo in cui l'adattamento difensivo prevede una uscita di un centrale difensivo o di un terzino, ma sempre rispettando l'idea di mandare in fuorigioco gli ipotetici avversari se la palla stazione sulla trequarti per non abbassare troppo la difesa. Seconda parte di allenamento di esercitazioni di uno contro uno o due contro due tra attaccanti e difensori e infine esercitazione difensiva della linea a quattro esposta all'inferiorità numerica. Finale di seduta con partitella a campo ridotto.