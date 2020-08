Qui Pinzolo, basta pioggia e il Bfc si allena: Santander in evidenza

Il Bologna ha potuto finalmente allenarsi in pace e senza pioggia. Mattinata fresca a Pinzolo al campo sportivo Pineta, ma senza acqua. La squadra, agli ordini di De Leo, ha potuto svolgere regolarmente il programma della mattinata, composto da un riscaldamento fisico sul campo secondario e una serie di esercitazioni di possesso palla con la squadra divisa in gruppetti, prima di attacco alla profondità, poi con quattro porticine a campo ridotto.

Nel finale di allenamento partitella a metà campo otto contro otto. Per la cronaca, anche se vale il giusto, si è messo in luce Santander – doppietta -nella vittoria 4-2 dei ragazzi in casacca blu, gol anche di Dominguez (bel sinistro al volo) e Dijks, mentre per i rossi gran tiro a giro di Palacio e gol di Sansone.