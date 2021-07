Qui Pinzolo – Assente Dijks, rientra Skorupski. Hickey in parte col gruppo

Le novità dal ritiro estivo del Bologna

Si è concluso il secondo giorno di ritiro a Pinzolo per il Bologna , che prosegue la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Al gruppo rossoblù si è aggiunto quest'oggi anche Lukasz Skorupski , rientrato dalle vacanze dopo gli Europei. Ancora assente invece Dijks , che dopo l'influenza di ieri è in isolamento precauzionale, attendendo l'esito del tampone. Ecco il comunicato sul sito ufficiale:

Oggi, secondo giorno di ritiro a Pinzolo, i rossoblù hanno svolto una doppia seduta di allenamento al centro sportivo Pineta. Al mattino hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche in campo con possessi e partitella, nel pomeriggio lavoro atletico in campo. Mitchell Dijks, dopo la lieve sindrome influenzale accusata ieri, non si è allenato in via precauzionale. Lukasz Skorupski, arrivato ieri sera a Pinzolo, osserverà un periodo iniziale con un programma personalizzato finalizzato alla ripresa delle attività. Hickey ha svolto una parte di allenamento atletico con la squadra e una parte di lavoro specifico.