Continua la preparazione dei rossoblù a Pinzolo.

Oggi la squadra si è allenata in palestra agli ordini del prof. Marchesi, in assenza dei Nazionali. In serata si aggregheranno al gruppo Mattia Bani, Takehiro Tomiyasu, Omar Khailoti, Godfred Donsah, Antonio Santurro e Matias Rocchi. A comunicarlo è il sito ufficiale del Bologna.