Qui Parma, l’ex Bani titolare?

Domani alle 18 Parma-Bologna si sfideranno per la ventunesima giornata di campionato.

Nell’undici che sceglierà D’Aversa c’è ancora un dubbio che riguarda il ruolo di difensore centrale. Dopo le grandi difficoltà delle ultime settimane, che hanno costretto il mister crociato a schierare Dierckx o ad adattare Kurtic ed Hernani, il reparto difensivo ora permette al tecnico gialloblù di scegliere. Infatti sono tre i giocatori in ballo per i due posti: Osorio, Bruno Alves e Bani. Osorio sembra il favorito e in coppia con lui si giocano una maglia il capitano portoghese e l’ex di turno. Alves viene da un infortunio, ha recuperato e si allena in gruppo da quasi una settimana, mentre Bani, arrivato sabato scorso a Parma, è alla caccia dell’esordio.