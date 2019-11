Qui Parma, guai in attacco per D’Aversa, infortunio per Cornelius: “Temo una lesione”

Problemi in attacco per il Parma in vista di Bologna. Sostanzialmente D’Aversa domenica nel derby potrebbe avere a disposizione solo Kulusevski e Sprocati.

Oltre a Gervinho, Inglese e Karamoh, tutti quanti in forte dubbio per Bologna, ieri sera si è fermato anche Andreas Cornelius. L’attaccante è uscito a metà primo tempo di Danimarca-Irlanda e poco dopo ha rilasciato alcune dichiarazioni a tipsbladet.dk: “Temo una lesione – le parole di Cornelius, come si legge su Parmalive – Ho avuto un problema alla schiena e forse questo mi ha portato a compensare con la coscia e mi sono fatto male. Non ho avuto nessun problema muscolare prima della gara, abbiamo lavorato per sistemare la schiena e stavo bene seppur non al 100%, poi purtroppo sono dovuto uscire”.