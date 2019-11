Qui Parma, Gervinho prova ad essere della partita

Rientrati tutti i giocatori dagli impegni con le Nazionali, D’Aversa fa la conta degli assenti e attende il rientro di Pezzella, out per una gastroenterite febbrile. Nel frattempo gli infortunati hanno continuato terapie e lavoro differenziato e a lasciar sperare il team parmense è Gervinho. Lo staff gialloblu è infatti al lavoro nel tentativo di un recupero lampo prima del match di domenica. L’ivoriano ci proverà fino alla fine, ma le speranze sono minime.

Continua accanto a Gervinho il lavoro differenziato anche di Alberto Grassi e Roberto Inglese, mentre sono continuate le terapie per Cornelius e Karamoh. Con tutti out, in attacco potrebbe esserci spazio a Sprocati ed eventualmente Kulusevski, schierato leggermente fuori ruolo. Una suggestione ipotizzata da il Corriere dello Sport Stadio è il reintegro in rosa dell’ex di turno Luca Siligardi. Le condizioni di forma dell’esterno non saranno delle migliori ma potrebbe essere una delle poche frecce all’arco di D’Aversa.