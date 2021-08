Qui Nazionali – Ecco i primi convocati rossoblù

Ecco i primi sei nazionali che partiranno prossima settimana

Oltre a Marko Arnautovic già anticipato ieri, hanno risposto presente all'appello altri cinque rossoblù. La Polonia ha chiamato Skorupski per le sfide di qualificazione a Qatar 2022 contro Albania, San Marino e Inghilterra. La Danimarca ha convocato Skov Olsen per le gare contro Scozia, Far Oer e Israele. Nico Dominguez raggiungerà l'Argentina per affrontare Venezuela, Brasile e Bolivia, mentre Medel andrà in Cile per i match contro Brasile, Ecuador e Colombia. Infine Kacper Urbanski è stato inserito nella lista della Polonia Under 19.