Qui Napoli – Continua il caos: Mario Rui cacciato dall’allenamento

Continua il momento difficile in casa Napoli, la tensione rimane alta e Gattuso pretende il massimo dai suoi calciatori durante gli allenamenti per uscire da questo periodo complicato.

Nella seduta di ieri, però, il tecnico calabrese ha allontanato Mario Rui dall’allenamento accusandolo di scarso impegno, Rino lo ha percepito e ha voluto dare un segnale forte e chiaro a tutto il gruppo. Non è la prima volta che Gattuso prende un provvedimento simile, infatti era già capitato a Mario Rui e Ghoulam che erano finiti in tribuna a Bologna nella partita d’andata. Prima di loro capitò a Lozano a giugno prima della finale di Coppa Italia e ancora prima ad Allan prima della trasferta di Cagliari. Questi episodi, per fortuna del Napoli, sono di buon auspicio perché ogni volta che Gattuso ha allontanato un calciatore dall’allenamento poi la squadra ha vinto.

Fonte: Gazzetta