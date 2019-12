Ha ripreso ad allenarsi ieri il Lecce con una seduta allo stadio Via del Mare.

Non ci sono particolari infortuni per la squadra di Liverani che contro il Bologna dovrà fare a meno degli squalificati Lapadula e Majer. Per quanto riguarda gli altri, infortunato Meccariello, assente contro i rossoblù, personalizzato per Rossettini e Calderoni che comunque non sarebbero in dubbio per la sfida di domenica.