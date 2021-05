Qui Lazio – Mihajlovic favorito per la panchina

Piace il tecnico del Bologna, che potrebbe liberarsi in caso di chiamata di una big. Piacciono anche Sarri e Mazzarrri

Al momento, in pole c'è Sinisa Mihajlovic, visti i buoni rapporti tra lui e Claudio Lotito. Sinisa è molto legato sia alla città che alla formazione biancoceleste, avendoci giocato nel 2000 e vincendo anche uno scudetto insieme proprio a Simone Inzaghi. Il tecnico serbo ha ancora due anni di contratto con il Bologna, ma in caso di chiamata di una big sarebbe libero di andare. L'idea è quella di impostare la trattativa su un contratto biennale, con opzione per il terzo, a 2,5 milioni di euro all'anno, bonus compresi. In alternativa, piacciono ai capitolini i profili che portano a Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, con l'ex tecnico della Juventus al momento però molto complicato.