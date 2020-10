Qui Lazio, la probabile formazione contro il Bologna

Questa sera sono previste alcune novità nella formazione della Lazio che affronterà il Bologna all’Olimpico. Molto probabilmente è previsto un turno di riposo per Strakosha, al suo posto Reina per l’esordio stagionale. Milinkovic-Savic non sta bene e la sua convocazione è in dubbio, Akpa Akpro si candida a sostituirlo dopo il gol del 3-1 in Champions League. Indisponibili Cataldi, Lulic, Radu, Pereira e Armini. Recuperano per la panchina Lazzari ed Escalante.

Simone Inzaghi, davanti a Reina, dovrebbe confermare la difesa scesa in campo contro il Borussia Dortmund con Patric, Acerbi e Luiz Felipe, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Hoedt. Sulle corsie esterne Marusic e Fares e al centro Leiva, Luis Alberto e Akpa Akpro. In attacco torna Immobile dopo la squalifica e a far coppia con lui è favorito Correa su Muriqi e Caicedo.

Lazio (3-5-1-1): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa; Immobile.