Qui Lazio, Immobile si ferma contro la Lokomotiv: la situazione

Immobile in dubbio contro il Bologna

Il match di Europa League vinto dalla Lazio contro la Lokomotiv Mosca per due a zero con le reti di Basic e Patric lascia qualche dubbio sulla presenza di Ciro Immobile domenica contro il Bologna.

L'attaccante biancoceleste ha chiesto il cambio sul finire del primo tempo per un problema fisico, ma le prime sensazioni sarebbero positive. Si tratterebbe di un problema risolvibile, secondo quanto dichiarato da Sarri nel post partita, ovvero di un risentimento tendineo e non muscolare. In quel caso potrebbe essere recuperabile per la trasferta di Bologna. Oggi se ne saprà di più.