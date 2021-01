Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur.

Sono quattro i diffidati della Juventus che mercoledì 20 gennaio, in occasione del delicato match di Supercoppa Italiana contro il Napoli, rischiano la squalifica in campionato. Possibili assenze che potrebbero pesare in vista del match contro il Bologna, dove Andrea Pirlo dovrà far a meno anche di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, ancora positivi al Covid, e Dybala, fermo per un infortunio muscolare.