Qui Inter – La probabile formazione dei nerazzurri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le scelte di Antonio Conte in vista della gara casalinga contro il Bologna saranno in funzione del match di mercoledì in Champions.

Il tecnico leccese ritrova Arturo Vidal dopo la squalifica, ma perde Barella per un problemino al polpaccio. Centrocampo dunque con il cileno, Brozovic e Gagliardini. In difesa torna D’Ambrosio, mentre Hakimi e Perisic daranno il cambio sulle fasce a Darmian e Young, entrambi impiegati martedì contro il Monchengladbach. In attacco l’unica certezza è Sanchez, con Lautaro e Lukaku a giocarsi l’altro posto disponibile.