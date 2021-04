Qui Inter – Conte sorride, recuperato anche De Vrij

L'olandese è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato

Dopo il rientro di Handanovic e Vecino, anche Stefan De Vrij è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. Come da protocollo, effettuerà nelle prossime ore le visite mediche di idoneità per poter tornare a giocare. Resta da capire se l'olandese sarà a disposizione per il match di sabato sera contro il Bologna. Nel caso, pronto Ranocchia a sostituirlo nella difesa a tre di Antonio Conte.