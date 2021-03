Qui Inter – Chi recupera e chi no per Bologna

Conte recupera Handanovic e Vecino, restano positivi due calciatori

Oggi è il giorno di scadenza dell'isolamento fiduciario per il gruppo-squadra, la truppa nerazzurra verrà sottoposta a una nuova tornata di tamponi e la speranza nerazzurra è che anche i due difensori possano mettersi alle spalle il virus. D'Ambrosio è positivo dal 14 marzo, mentre De Vrij dal 18 marzo. Qualora l'olandese non dovesse recuperare, è pronto Ranocchia a sostituirlo e per lui si tratterebbe della quinta presenza in campionato e sesta stagionale. Va ricordato che la guarigione dal Covid va certificata da una serie di controlli, quindi, per i due difensori il tempo stringe e rischiano di dover dare forfait al match di sabato.