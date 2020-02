Qui Genoa, out Ghiglione, da valutare Schone

Anche il Genoa soffre di un paio di acciacchi e infortuni. La partita contro il Cagliari ha portato con sé i problemi muscolari per Ghiglione e Schone, entrambi fortemente a rischio per sabato. Quasi certamente non ci sarà l’esterno, al suo posto o Biraschi o Ankersen, mentre il regista sarà valutato ma le speranze non sono tante, in quel caso toccherà all’ex Radovanovic.

Ad oggi la possibile formazione secondo Pianetagenoa sarebbe questa:

Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi/Ankersen, Behrami, Schöne/Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Allenatore Nicola