Qui Fortitudo, Aradori in gruppo

La Fortitudo continua a lavorare a testa bassa in questa pausa del campionato.

E’ tornato a lavorare con il gruppo Pietro Aradori, anche se il suo è un ingresso graduale, non essendoci una particolare fretta. L’obiettivo della Effe è recuperare tutti e dimostrare che la squadra ha un valore superiore rispetto a quanto dimostrato finora con l’ultimo posto in classifica. Le porte chiuse stanno avendo un ruolo decisivo in questo inizio complicato, dato che i tifosi biancoblò sono abituati a essere il sesto uomo in campo e probabilmente gare come quelle con Varese avrebbero avuto un esito diverso.

Fonte: Carlino