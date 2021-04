Qui Fiorentina – Rientra Bonaventura, ma Venuti va valutato

Iachini fa la conta in vista della trasferta del Dall'Ara: a parte Borja Valero e Kokorin, sono tutti disponibili. Venuti l'unico in condizioni non ottimali

Redazione TuttoBolognaWeb

Secondo quanto riportato da violanews.com, l'allenatore dei viola Iachini dovrà valutare le condizioni di Lorenzo Venuti, uscito malconcio dal Franchi ieri l'altro contro la Juve.

Rientra invece, per la gara contro il Bologna domenica, Giacomo Bonaventura, dopo la squalifica. Verranno invece valutati giorno per giorno i lungodegenti Borja Valero e Kokorin. Intanto oggi, i toscani riprenderanno gli allenamenti al Centro Sportivo Davide Astori.