Qui Crotone, la condizione degli infortunati

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Crotone ha comunicato che questa mattina ha svolto un allenamento per preparare la sfida in casa del Bologna.

Gli squali, dopo l’iniziale appuntamento in sala video, hanno svolto un lavoro tecnico e focus sulla tattica. Contro il Bologna sarà assente Rispoli che ha rimediato una distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro e resterà ai box per un paio di settimane. In dubbio, invece, Cigarini per un risentimento muscolare al polpaccio e Golemic che sta smaltendo i postumi di una gastroenterite.