I rossoblù torneranno in campo il 13 luglio, un giorno prima della partenza per il ritiro

Seduta mattutina per il Bologna a Casteldebole.

La squadra ha svolto lavoro atletico e tecnico sia in palestra che in campo. I rossoblù riprenderanno gli allenamenti martedì 13 luglio, un giorno prima della partenza per Pinzolo, fissata il 14.