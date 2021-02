Qui Casteldebole – Tutti gli aggiornamenti sulla questione video

Nel corso dell’edizione serale di Sportoday su E’Tv, il collega Alessio De Giuseppe ha raccontato la giornata di Casteldebole alla ripresa degli allenamenti dopo l’infuocato weekend infarcito dalla vicenda del video durante la fiaccolata dei tifosi venerdì sera allo stadio.

Secondo quanto riportato dal giornalista, all’interno del gruppo squadra non si sarebbe parlato dell’episodio, mantenendo la concentrazione sugli allenamenti in vista della sfida di sabato al Sassuolo. Per quanto riguarda la società, non dovrebbero essere presi provvedimenti nei confronti di chi ha divulgato in buona fede il video.

Sul fronte Mihajlovic al momento non è chiaro se ci sarà un confronto, il tecnico probabilmente lascerà passare questi giorni parlando direttamente in conferenza stampa venerdì alla vigilia della gara. Il tecnico ritiene di non aver commesso un errore grave e non vorrebbe essere giudicato per quei venti secondi di video, a maggior ragione per il legame che si è creato con la città di Bologna dopo la cavalcata salvezza e la malattia.