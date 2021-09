Qui Casteldebole, tutti a disposizione di Mihajlovic

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

A due giorni da Bologna-Verona non ci sono problemi particolari per Sinisa Mihajlovic.

Tutti i nazionali rientrati da poco si sono regolarmente allenati in gruppo, anche Gary Medel e Nico Dominguez, per cui Mihajlovic avrà un ampio ventaglio di scelta per il monday night a meno di defezioni dell'ultima ora. Per quanto riguarda il lavoro odierna, seduta tattica e prove di calci da fermo.