Qui Casteldebole – Torna Schouten, differenziato per Skov Olsen

di Riccardo Barbieri

Redazione TuttoBolognaWeb

Doppia seduta oggi per il Bologna a Casteldebole, ovviamente senza i nazionali tra Sudamerica e Coppa d'Africa e senza De Silvestri con il Covid.

Durante la mattinata la squadra ha svolto prove di formazione a tutto campo 11 vs 0 con attrezzatura in campo ad occupare gli spazi. Prove che hanno visto per primi gli undici probabili titolari per una mezz’ora abbondante, per poi lasciare spazio alle riserve e ad alcuni ragazzi della primavera.

Nel pomeriggio esercizio iniziale di triangolazioni sulle fasce per andare al cross, con seguente partitella 11 vs 11 con prove di formazioni titolari. Partitella finale a campo ristretto con superiorità numerica per chi

attacca.

Spicca il ritorno di Schouten provato nell’undici titolare. Differenziato per Skov Olsen, assenti Medel e De Silvestri, per le nazionali il primo, causa Covid il secondo. Pesano queste assenze considerando che Hickey è squalificato. Sulla fascia sinistra provato Theate più avanzato, con Binks che completerebbe il terzetto difensivo assieme a Bonifazi e Soumaro. L’altra alternativa è Vignato con Theate che prende il posto di Binks in difesa.