Qui Casteldebole – Torna Bonifazi, domani out Sansone, Kasius e Zirkzee

Thiago Motta recupera per l'amichevole di domani contro il Nova Gorica Kevin Bonifazi. Dopo circa dieci giorni di lavoro differenziato, il difensore è regolarmente rientrato oggi in gruppo e domani sarà condonabile per la penultima amichevole di dicembre contro la squadra croata. Assenti invece Sansone, Zirkzee e Kasius, quest'ultimo fermato dall'influenza.