Qui Casteldebole, terapie per Arnautovic e Cambiaso

In attesa del rientro dei Nazionali, previsto nel corso della settimana, Thiago Motta prosegue la preparazione della squadra a #BFCUdinese del 2 aprile. Oggi i rossoblù hanno svolto lavoro di forza, possesso palla e una partitella a campo ridotto. Differenziato per Nicolas Dominguez, terapie per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic